Половина всех преступлений в Свердловской области совершается судимыми, треть – в пьяном угаре

В Свердловской области в прошлом году было совершено почти 52 тысячи преступлений, почти половина из них относятся к категории небольшой тяжести, а четверть – к тяжким или особо тяжким. Чаще других закон нарушали лица, которые ранее уже были замечены правоохранителями.

«Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 66,1% расследованных деяний, в том числе ранее судимыми – 42,2%. В состоянии алкогольного опьянения – 31,4% преступлений, в состоянии наркотического опьянения – 0,6%», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Интересно, что из общего числа преступников (24,3 тысячи человек за прошлый год) 16,6% – женщины, 4,5% – несовершеннолетние, 2,5% – учащиеся.

Больше всего преступлений (46 тысяч из 52) в Свердловской области происходит в городах или поселках городского типа. Самое часто нарушение закона – хищение чужого имущества (56,7% от всех преступлений) путем кражи, хищения или мошенничества.

Число убийств в 2022 году сократилось на 11,9%, угроз убийством – на 21,8%.

«В результате преступных посягательств (не только убийств, но и аварий и так далее, – прим. ред.) в прошлом году погибло 564 человека, здоровью 867 лиц причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходятся 24,1 % погибших и 20,5 % лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред», – сообщили в прокуратуре.

Очень часто – в 13,8% всех случаев – преступления совершались в отношении членов семьи, супругов, сожителей, в том числе бывших. В таких делах в 72,4% жертвами были женщины, в 44,3% – дети.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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