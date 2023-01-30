Спрос на металлургов за неделю вырос на 38%, на приборостроителей – на 37%

В Свердловской области растет спрос на специалистов в области металлургии, а также электроники и приборостроения.

К такому выводу пришла служба исследований hh.ru. По ее данным, количество вакансий в области металлургии выросло сразу на 38% (за 23-29.01.2023 по сравнению с 16-22.01.2023). На втором месте – отрасль «Электроника, приборостроение» (+37%), на третьем – «Химическое производство, удобрения» (+35%). Кроме того, заветно вырос спрос на персонал в компаниях из отраслей «Лесная промышленность, деревообработка» (+14%) и «Сельское хозяйство» (+11%).

Негативную динамику показала лишь одна отрасль – «Тяжелое машиностроение, станкостроение», где количество вакансий за неделю упало на 7%.

Добавим, что в целом по Свердловской области спрос на персонал за последнюю неделю января вырос на 7%.

При этом наиболее активными работодателями региона на сегодняшний день являются компании из отраслей «Розничная торговля» (8% от общего количества актуальных вакансий), «Электроника, приборостроение», «Химическое производство, удобрения» и «Металлургия, металлообработка» (по 7%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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