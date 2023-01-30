Из-за коммунальной аварии перекрыли улицу в центре города (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана сегодня утром произошла коммунальная авария, прорыв случился на сетях Водоканала. В ближайших домах нет холодной воды.
В настоящее время улица Шейнкмана со стороны Большакова перекрыта для движения автотранспорта. Проезд по самой Шейнкмана открыт, но выехать на Большакова и обратно нельзя. Там проводятся раскопки, чтобы устранить течь. Автомобилистам сообщили, что перекрытия будут продолжаться как минимум до 20:00.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube