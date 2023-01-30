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Понедельник, 30 января 2023, 12:32 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за коммунальной аварии перекрыли улицу в центре города (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Шейнкмана сегодня утром произошла коммунальная авария, прорыв случился на сетях Водоканала. В ближайших домах нет холодной воды.

В настоящее время улица Шейнкмана со стороны Большакова перекрыта для движения автотранспорта. Проезд по самой Шейнкмана открыт, но выехать на Большакова и обратно нельзя. Там проводятся раскопки, чтобы устранить течь. Автомобилистам сообщили, что перекрытия будут продолжаться как минимум до 20:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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