В Екатеринбург прилетит икона из космоса

В Екатеринбург на этой неделе прилетит икона из космоса – изображение святой Екатерины. В полет его брал с собой уральский космонавт Олег Артемьев. В июле 2022 года на встрече с ним икону вручил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Полгода икона пребывала на космической орбите и совершала своеобразный крестный ход вокруг планеты Земля. На предстоящей встрече в Храме-на-Крови Олег Германович вернёт икону в епархию», – рассказали организаторы, уточнив, что она состоится вечером 2 февраля и что попасть на нее смогут все желающие, зарегистрировавшись по ссылке в группе «Город святой Екатерины» во «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Сычева

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