Пять водителей пойдут под уголовное дело после рейда ГИБДД

Госавтоинспекция Екатеринбурга подвела итоги массовых проверок водителей, которые проводились в минувшие выходные с 27 по 29 января.

Свыше 30 автомобилистов были привлечены к административной ответственности. Так, семь водителей были за рулем в нетрезвом виде, еще один – в состоянии наркотического опьянения. Шесть автовладельцев отказались проходить медицинское освидетельствование. 15 задержанных водителей оказались без прав, а еще трое ранее были лишены прав, но сели за руль.

В отношении пяти водителей сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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