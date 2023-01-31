В госбанке обманули кадрового офицера на 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге сотрудники Промсвязьбанка обманули кадрового офицера. Петр Волков (имя изменено по просьбе самого военнослужащего) в апреле прошлого года обратился в ПСБ за кредитом. Сотрудница офиса на улице Чернышевского Анастасия Антонова предложила ему оформить страховку, чтобы снизить процентную ставку с 25,9 до 15,9%. Причем кредитный специалист заверила, что при условии досрочного погашения разницу клиенту вернут по заявлению – пропорционально тому, сколько мужчина будет пользоваться кредитом и, соответственно, страховкой. Затраты на страхование включили в тело кредита, поскольку дополнительных денег на страховку у клиента не было. В итоге сумма займа увеличилась на 112 тысяч.

Однако когда заемщик, погасив кредит досрочно, обратился за возвратом страховки, то ему отказали. «В банке мне объяснили, что страховка стоит 3,5 тысячи рублей, а оставшиеся 108 тысяч рублей – это услуги банка по оформлению страховки. В ПСБ также заявили, что имела место некорректная консультация отдельного специалиста, и возврата не будет», – сообщил «Новому Дню» офицер.

В итоге из-за «некорректной консультации» (скриншоты переписки со специалистом банка сохранены) мужчина был обманут. Переплата за кредит в 577 тысяч рублей составила 177 тысяч рублей (112 страховка + 65 тысяч рублей в виде процентов за пользование кредитом). Итого заем обошелся кадровому офицеру в более чем 32% годовых.

В пресс-службе Промсвязьбанка получили запрос «Нового Дня» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако в установленный законом срок ответ так и не предоставили. Сейчас пострадавший от недобросовестных действий кредиторов обратился в управление Роспотребнадзора по Свердловской области, которое занимается защитой прав потребителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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