За год заболеваемость ветрянкой в Свердловской области выросла в 1,3 раза

В 2022 году заболеваемость ветряной оспой выросла в 1,3 раза по сравнению с 2021-м. Показатель составил 690,8 на 100 тысяч населения против 528,6 в 2021 году, сообщили «Новому Дню» в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Там уточнили, что заболеваемость детей имеет сезонность. Чаще всего вспышки регистрируются осенью, зимой и весной, когда работают детсады и школы. К примеру, в ноябре 2022 года в Екатеринбурге среди всего населения показатель заболеваемости составил 52,2 на 100 тысяч населения, в декабре – 39,4, в январе 2023-го – 42,9. Почти все успевают переболеть ветрянкой в детстве, у взрослых случаи регистрируются крайне редко.

«В 2022 году в возрастной структуре заболеваемости ветряной оспой в Екатеринбурге дети до 17 лет и младше составляли 99,4%, соответственно взрослое население – 0,6%», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы ребенок не заболел ветрянкой, либо перенес заболевание в легкой форме, можно поставить прививку. Сама вакцина довольно дорогая, но иногда в поликлиниках предлагают сделать прививку бесплатно (когда вакцина есть в наличии). В Роспотребнадзоре рассказали, что иммунопрофилактика ветряной оспы регламентирована приказом министерства здравоохранения в Свердловской области (11.08.2022 г. «Об утверждение регионального календаря профидактических прививок Свердловской области»). По этому документу плановая вакцинация проводится детям в 9 месяцев, вторая – в 6 лет.

«Также иммунопрофилактика проводится по эпидемическим показаниям для детей и взрослых из групп риска, ранее не привитых и не переболевших ветряной оспой. Это пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболичеcкими, эндокринными расстройствами, нервно-мыщечными расстройствами, муковисцидозом и другими заболеваниями», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Плановая вакцинация проводится двукратно с минимальным интервалом в 3 месяца. Тех, кто контактировал с больным, прививают в течение первых 72 часов (при условии что человек не болел и не был привит). Оплачиваются прививки за счет областного, городских бюджетов, а также за счет граждан.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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