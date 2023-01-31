У переезда в Каменском районе три месяца будут перекрывать трассу

Начинается ремонт моста над железной дорогой у станции Марамзино в Каменском районе. Из-за этого будет ограничено движение на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, движение во время работ с 1 февраля до 30 апреля 2023 года будет реверсивным со светофорным регулированием.

«Комплекс работ предусматривает замену опорных частей, ремонт железобетонных пролетных строений и опор, а также замену элементов мостового полотна (гидроизоляция плиты проезжей части, асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, ограждающие приспособления) и конструкций сопряжения мостового сооружения с насыпями подходов», – прокомментировали дорожники.

Екатеринбург, Марина Иванова

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