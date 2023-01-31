Представитель завода «Медсинтез» пообещал, что нехватки препаратов для ЭКО в России не будет

Председатель совета директоров завода «Медсинтез», на котором начали производить препараты для репродуктивного здоровья, обещал, что «лекарства для ЭКО в России точно будут».

«Мы уже открыли цех полного цикла и выпустили первый продукт – «Примапур». Это единственный в России продукт этого класса. Как и другие два продукта, которые мы планируем: рекомбинантный хорионический гонадотропин человека и «Цетрореликс». Могу обещать, что лекарства для ЭКО в России точно будут», – заявил на пресс-конференции представитель «Медсинтеза» Александр Петров.

Он рассказал, что работа над производством лекарств идет на базе научно-образовательного комплекса полного цикла совместно с УГМУ. Будут использоваться лаборатории университета, помогать в создании препаратов будут квалифицированные врачи.

«Импортные лекарства с рынка ушли. А семьи, которые страдают бесплодием, по-прежнему хотели бы иметь детей. И сегмент именно этой медпомощи очень важен. На сегодняшний день «Медсинтез» является единственной площадкой, которая выпускает такие лекарства», – отметила ректор УГМУ Ольга Ковтун.

Напомним, цех по производству биотехнологических субстанций для репродуктивного здоровья женщин открылся на «Медсинтезе» в ноябре 2022 года. Выпуск «Примапура» уже начат, выпускать другие препараты для ЭКО планируют позднее.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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