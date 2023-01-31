Заменители крови, антибиотики и противовирусные: что отправляют в зону СВО медицинские заводы

Уральский завод в огромном количестве поставляет в зону боевых действий специальной военной операции кровозаменители, антибиотики и «Триазаверин».

«Завод выпускает инфузионные растворы, кровезаменитель, и очень много продукции идет на специальную военную операцию. «Триазаверин» традиционно использовался Минобороны РФ, это всегда был наш крупный заказчик, – рассказал председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров. – Кроме того, много по гуманитарной помощи поставляли. Почти 30 фур отправили в зону СВО. Там и антибиотики, и плазмозаменители. Инсулины в меньшей степени».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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