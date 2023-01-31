«К нам обращаются даже иностранцы». Екатеринбургский центр защиты прав потребителей стал популярен за пределами Урала

Екатеринбургский центр защиты прав потребителей за прошлый год рассмотрел почти 4,5 тысячи обращений граждан, пострадавших от недобросовестности предпринимателей.

Как рассказала директор учреждения Янина Голубева, к муниципальным юристам за помощью обращаются не только екатеринбуржцы и жители области, но и москвичи, и жители соседних регионов, и даже иностранцы. Так, в 2022 году городской центр защиты прав потребителей помог гражданам Германии, Израиля и Египта. Юридическая помощь всем без исключения оказывается бесплатно.

Доклад о работе учреждения Янина Голубева представила на заседании думской комиссии по экономическому развитию. Она сообщила, что специалисты делают упор на информационную работу с населением, чтобы жители знали о своих правах и могли решить проблему в досудебном порядке.

В 2022 году выросло количество жалоб на отказ продавцов передавать заранее оплаченный заказ под предлогом форс-мажора и навязывание услуг со стороны банков и страховых организаций.

«Потребители жаловались на предоставление ненадлежащей информации при оказании услуг. Например, банки предлагают заключить кредитные договоры под 4-5%, а конечная ставка оказывается выше 20%. Или обман при оформлении договора вклада, когда вместо него с клиентом заключают договор пенсионного страхования или инвестиционный договор. В большинстве таких случаев пострадавшие – пожилые люди. В прошлом году в наш центр обратился житель старше 80 лет, который сделал вклад в размере 800 тысяч рублей в одном из банков. Когда он хотел забрать досрочно деньги, выяснилось, что на самом деле ему вместо вклада оформили договор с брокерской компанией. Условия заключенного договора были таковы, что при расторжении часть денег терялась. Мы понимали, что перспективы разрешения такого спора в суде – нулевые. Но нашли нестандартное решение: написали письмо владельцам этого банка, и в итоге пожилому мужчине вернули его деньги», – рассказала Янина Голубева.

Также в прошлом году в два раза выросло число жалоб на ремонт бытовой техники и некачественные медицинские услуги. Но при этом люди стали меньше жаловаться на недобросовестных юристов, которые втягивают клиентов в проигрышные тяжбы и берут за это огромные деньги. Голубева считает, что в этом сыграла роль как раз информационная работа с жителями.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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