Уральские ученые изобрели зубные имплантаты с высокой приживаемостью

Институт металлургии УРО РАН разработал технологию производства титановых зубных имплантатов, которые лучше приживаются. О новой методике рассказал на пресс-конференции директор института, академик РАН Андрей Ремпель.

«Титан служит хорошим материалом для зубных имплантатов, но сложность заключается в том, чтобы такой имплантат хорошо прижился в организме человека. В сотрудничестве с медиками мы пришли к выводу, что надо создать особую пористую структуру поверхности титанового имплантата, на уровне среднего размера биологических клеток, то есть порядка 10 микрон. Нужно сделать так, чтобы рядом формировались кровеносные сосуды и проносили кровь. В 2021 году работа над этим проектом была успешно проведена, а в 2022 году мы передали разработки в челябинскую фирму «НС-технология», которая сейчас подстраивает свое оборудование под нашу технологию. Предприятие обещает уже в 2023 году выпустить 15 тысяч новых титановых имплантатов. Фирма небольшая, но в принципе способна удовлетворить потребности всей Российской Федерации», – отметил ученый.

Андрей Ремпель также отметил, что ему не нравится слово «импортозамещение». Он настаивает на формулировке «технологическая самостоятельность». Это означает, что в России достаточно материалов и интеллектуального ресурса, чтобы создать необходимую технологию с нуля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»