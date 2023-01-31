На Урале мигрант избил врача в поликлинике. Дело заберет Следственный комитет

В Свердловской области Следственный комитет будет разбираться с нападением мигранта на врача Белоярской больницы. Пока материалы находятся в полиции, но местное управление СКР уже ходатайствовало о передаче документов им.

Инцидент произошел в январе. Тогда на прием к неврологу Наталье Брижан пришла гражданка Таджикистана, направленная из кабинета неотложной помощи. У нее не оказалось ни паспорта РФ, ни полиса ОМС, которые дают право на предоставление бесплатной неэкстренной медицинской помощи, поэтому врач отказалась осмотреть ее и предложила обратиться в частное медучреждение. После в кабинет невролога ворвался муж несостоявшейся пациентки, начал кричать и угрожать ей, а когда она попросила его покинуть кабинет, толкнул женщину, и она ударилась головой о стену. Врач пыталась снять все происходящее на камеру, но получила лишь новые тычки. Тогда она позвонила своему мужу, который был неподалеку, и он приехал в больницу, но досталось и ему. По словам Брижан, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, а ее супругу наложили четыре шва. Оба обратились в полицию с заявлениями. То же самое сделал и нападавший.

«С учетом повышенного общественного резонанса, который получила данная ситуация, а также с целью наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, в настоящее время следствием СКР перед прокурором инициирован вопрос о передаче данного материала проверки из полиции в подразделение СК России для осуществления дальнейших проверочных мероприятий. В случае удовлетворения данного ходатайства следователем СК ситуации будет дана объективная правовая оценка», – сообщили в пресс-службе свердловского управления СК России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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