Научная команда УрО РАН получила миллиард на разработку ядерных технологий

Институты Уральского отделения РАН совместно с Уральским федеральным университетом работают над созданием перспективных технологий атомной промышленности. В 2022 году на эти цели научные организации получили более 1 миллиарда рублей, сообщил на пресс-конференции директор Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров.

По его словам, проект связан с Росатомом, и уральские ученые выиграли конкуренцию у российских коллег за право заниматься разработками для госкорпорации. В частности в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН изучаются технологии создания жидкосолевых реакторов.

«В ядерной энергетике могут быть использованы теплоносители в виде расплавов солей. Чтобы создать такой реактор, нужно понимать свойства материалов. В нашей лаборатории мы научились с высокой точностью измерять свойства расплавов, а такие задачи требуют высокой компетенции и уникального оборудования», – отметил заведующий лабораторией, кандидат физико-математических наук Максим Власов.

Помимо этого, уральские ученые изучают возможности реализации замкнутого ядерного топливного цикла, производства водородной энергетики и химические технологии для отработанного сырья.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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