В Екатеринбурге будет 9 площадок для «Лыжни России» (СПИСОК)

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России – 2023» в Екатеринбурге пройдет на 9 площадках. Принять в ней участие могут все желающие: достаточно прийти и зарегистрироваться.

Об этом рассказал на брифинге замначальника управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Иван Алыпов. «С 1 по 10 февраля в Екатеринбурге пройдет декада лыжного спорта. В ней примут участие детсадовцы, школьники и студенты – событие включено в их образовательную программу и направлено на физическое воспитание ребят. Сама «Лыжня России» стартует 11 февраля во всех 8 районах уральской столицы. При этом почти на всех площадках инвентарь, если у вас нет своего, можно будет взять на месте. Все лыжные базы будут работать с 10:00 до 15:00», – сообщил Алыпов.

Лыжня пройдет на следующих площадках:

– Преображенский парк (проспект Академика Сахарова, 47);

– ДЮСШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а);

– лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63);

– спортивная школа «Виктория» (улица, Отдыха, 111);

– ДЮСШ № 2 «Межшкольный стадион» (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

– лыжная база в ЦПКиО имени В.В. Маяковского (улица Мичурина, 230);

– спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48);

– ДЮСШ № 19 «Детский стадион» (улица Бакинских комиссаров, 13);

– ДЮСШ «Родонит» (улица Прониной, 35).

На лыжных базах будут работать полевые кухни, музыкальные и развлекательные программы. Ожидается, что самой яркой станет главная площадка – в Преображенском парке Академического района.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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