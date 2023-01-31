На Урале пять человек найдены погибшими при загадочных обстоятельствах

В Свердловской области поздно вечером во вторник были обнаружены пять человек, которые погибли при загадочных обстоятельствах. Трагедия произошла в Нижних Сергах. Женщина пришла проведать брата, но в доме обнаружила лишь бездыханные тела. Сначала ей показалось, что все люди спят, пока случайно не задела одного из них – признаков жизни он не подал. Тогда она вызвала полицию.

«На место ЧП незамедлительно прибыли представители МВД, Следственного комитета и прокуратуры. В настоящее время сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные устанавливают точные данные погибших. Это трое мужчин и две женщины. По одной из отрабатываемых версий, причиной смерти могло стать отравление угарным газом (возможно, из-за нарушения правил противопожарной безопасности при обращении с печным оборудованием), но при этом признаков пожара в доме не было», – отметил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что Нижнесергинский межрайонный отдел возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». «На место направлена усиленная следственно-оперативная группа, осмотр проводится с применением современной кримтехники в целях фиксации и изъятия вещественных доказательств. Принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев произошедшего, тела умерших направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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