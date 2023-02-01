Житель Первоуральска украл из магазинов 126 шоколадок и 19 зубных щеток

В Первоуральске предстанет перед судом 22-летний местный житель, который совершил серию мелких краж из городских магазинов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, молодому человеку предъявили обвинение сразу по двум статьям – ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение».

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2022 года украл из местных магазинов 126 плиток шоколада различных марок, а также 19 зубных щеток. Похищенное он надеялся перепродать. Молодой человек уже был судим. Свою вину признал.

Первоуральск, Елена Владимирова

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