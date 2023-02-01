Полпред президента, и.о. губернатора и мэр принесли цветы к Ельцин-центру (ФОТО)

Сегодня утром руководители УрФО, Свердловской области и Екатеринбурга возложили цветы к памятнику первому президенту России Борису Ельцину, которому сегодня исполнилось бы 92 года.

Как сообщили в ДИПе, к монументу у Ельцин-центра приехали полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев, первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, вице-спикер заксо Виктор Якимов, председатель ЕГД Игорь Володин, городские и областные чиновники.

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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