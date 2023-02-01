В Алапаевске начинается суд над водителем, который сбил насмерть пешехода и спрятал тело в лесу

Алапаевский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, который сбил ночью пешехода на поселковой дороге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ДТП случилось ночью 11 августа 2022 года. По данным следствия, обвиняемый мужчина был за рулем автомобиля «Тойота Карина» и ехал по дороге к поселку Курорт-Самоцвет со скоростью 80 км/ч. В нарушении правил дорожного движения мужчина допустил выезд на левую сторону проезжей части и наехал на прохожего, который шел в попутном направлении. Пешеход скончался от сочетанной травмы. Вместо того чтобы вызвать скорую помощь и полицию, водитель оттащил тело погибшего в лес на 27 метров от дороги, и уехал с места аварии.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Он признал свою вину в полном объеме. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено в суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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