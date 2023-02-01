ФСБ показала кадры задержания проукраинских диверсантов на Урале (ВИДЕО)

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании трех человек, которые по заданию украинских радикалов готовили теракты на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области. Также, по данным ФСБ, они причастны к уже совершенным диверсиям в регионе. Все трое, по оперативной информации, работали за вознаграждение.

Задержание диверсантов

Во время обыска в домах задержанных изъяты «орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО «РЖД» – Свердловская железная дорога».

Возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Задержанным грозят пожизненные сроки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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