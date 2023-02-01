Наркологи рассказали об опасности февральских и мартовских праздников

Свердловские наркологи рассказали об опасности, которую несут праздничные дни февраля и марта. Для многих, кто употреблял алкоголь во время новогодних каникул, риски осложнений после новых возлияний существенно возрастают.

«Первый удар алкоголя на себя принимает печень, т.к. процесс метаболизма этанола проходит именно в ней. У 90% злоупотребляющих спиртным диагностируют циррозы, гепатиты, гепатозы. И эти заболевания проявляются не только у заядлых алкоголиков – регулярное употребление в небольших количествах также может спровоцировать необратимые последствия», – сообщили в областной наркологической больнице.

Еще одно частое последствие возлияний – сбой работы желудка и поджелудочной железы. «Частые спутники приема алкоголя – тошнота, расстройство желудка, запоры. Кроме того, этанол нарушает процесс выработки желудочного сока, что приводит к гастритам, а впоследствии и к язвенной болезни», – добавили там.

Регулярное употребление алкоголя бьет и по психике. «Человек становится агрессивным, раздражительным, у него появляются депрессии. Состояние эйфории быстро проходит, а подавляющее влияние на центральную нервную систему остается и продолжает ее разрушать. У алкоголиков быстро развивается деградация, человек уже не может принимать адекватные решения и становится опасным для себя и окружающих», – заметили в ОНБ.

Сердечно-сосудистая система – четвертое, что страдает от спиртного. «На утро после серьезных разовых возлияний многие чувствуют тахикардию. В запойных состояниях сердце работает на пределе. Именно в этот период велика вероятность инсультов и инфарктов, а также развитие алкогольной кардиомиопатии», – рассказали наркологи.

Наконец, регулярная алкоголизация подавляет иммунитет. «Алкоголь снижает концентрацию лейкоцитов в крови – главных борцов с инфекциями и вирусами. Организм человека, который регулярно потребляет алкоголь, чаще подвержен заболеваниям, так как просто не в состоянии бороться с ними», – добавили в ОНБ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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