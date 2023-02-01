Депутат пожаловался на ушлых избирателей: они продают подарки

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер пожаловался на избирателей. Он сообщил, что нему обратилась молодая мать, жительница его округа, которая рассказала, что ей не хватает денег, и попросила помочь с покупкой подгузников для ребенка-аллергика.

Депутат просьбу выполнил и лично привез женщине большую упаковку подгузников, но через некоторое время узнал, что женщина продала подарок в соцсетях. При этом уже после продажи она вновь написала депутату и попросила помочь с продуктами.

«Сердце тронулось вместе с умом моим. Давайте, говорю, в соцслужбу. Пособие оформим. А пока вот вам памперсы коробку, ингалятор и сиропчики… «Одинокая мама» через 40 минут после визита выставила коробку подгузников на продажу в местной детской барахолке, а ингалятор, так понимаю, продала обратно по чеку. Вот и верь после этого. Разбито мое сердце как у многодетного отца. Капают слезы, как у маленького ребенка, которого развели плохие тетеньки», – написал депутат в своем ВК.

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