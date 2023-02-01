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Среда, 1 февраля 2023, 15:39 мск

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Депутат пожаловался на ушлых избирателей: они продают подарки

Фото со страницы Вячеслава Вегнера «ВКонтакте»

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер пожаловался на избирателей. Он сообщил, что нему обратилась молодая мать, жительница его округа, которая рассказала, что ей не хватает денег, и попросила помочь с покупкой подгузников для ребенка-аллергика.

Депутат просьбу выполнил и лично привез женщине большую упаковку подгузников, но через некоторое время узнал, что женщина продала подарок в соцсетях. При этом уже после продажи она вновь написала депутату и попросила помочь с продуктами.

«Сердце тронулось вместе с умом моим. Давайте, говорю, в соцслужбу. Пособие оформим. А пока вот вам памперсы коробку, ингалятор и сиропчики… «Одинокая мама» через 40 минут после визита выставила коробку подгузников на продажу в местной детской барахолке, а ингалятор, так понимаю, продала обратно по чеку. Вот и верь после этого. Разбито мое сердце как у многодетного отца. Капают слезы, как у маленького ребенка, которого развели плохие тетеньки», – написал депутат в своем ВК.

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