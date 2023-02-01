Еще не враг народа, но уже сиспип: депутат предложил ввести новую категорию граждан

В российском законодательстве следует закрепить понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам (сиспип)».

Такое предложение высказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, рассуждая о будущем граждан России, которые покинули страну из-за специальной военной операции. По мнению Иванова, прежде чем придумывать, что предложить «сбежавшим от СВО», надо четко понять, кому стоит это предлагать, а кому – нет.

«Надо закрепить в законодательстве само понятие «сбежавший из страны по идеологическим причинам» (сиспип) и разработать четкие критерии отнесения к этой категории. При этом отделить тех, кто сбежал в недружественные страны, а кто – к нашим международным партнерам. Это важно!» – написал депутат в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне депутат ГД Дмитрий Гусев предложил свой вариант, как вернуть недавних эмигрантов на родину: выделить им бесплатно 10-15 га земли сельскохозяйственного назначения, чтобы они ее обрабатывали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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