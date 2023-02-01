В Екатеринбурге в домах ветеранов осталось около 200 жильцов

Чиновники мэрии рассказали, как в Екатеринбурге обеспечиваются условия проживания одиноких пожилых людей в домах ветеранов. Это специализированное жилье отличается от домов престарелых тем, что жильцы имеют больше свободы, но при этом гарантированно получают социальную помощь.

Как сообщила начальник городского департамента соцполитики Елена Левина, дома ветеранов появились в Екатеринбурге в конце 1980-х и начале 1990-х годов по решению городской власти. Для одиноких пожилых горожан, престарелых супружеских пар, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла были выделены две 16-этажки на улицах Бардина и Технической. Право на заселение получали люди, проживавшие в общежитиях, коммуналках или неблагоустроенных квартирах. В специализированном муниципальном жилье был устроен медицинский кабинет, круглосуточный диспетчерский пункт и помещения для культурного досуга. Обитатели домов ветеранов получили социально-бытовую помощь: от патронажа до услуг парикмахерской и химчистки.

С 2003 года вопросы социального обеспечения ветеранов были исключены из полномочий муниципалитета, а с 2015 года перестало действовать и положение о домах ветеранов.

«Несмотря на изменение законодательства, мы не выселили ни одного человека. В двух домах сейчас проживает 201 пожилой гражданин, средний возраст составляет 76 лет. Их продолжает обслуживать муниципальное учреждение «Ветеран» по договорам пожизненного содержания. Сотрудники организуют для пожилых совместные культурные мероприятия, помогают с бытовыми вопросами, разрешают споры, которые нередко возникают между соседями», – отметила Левина.

Поскольку дома муниципальные, жильцы занимают квартиры по договору социального найма и самостоятельно оплачивают коммунальные услуги. После высвобождения квартир жилплощади переходят в муниципальный маневренный фонд.

Елена Левина добавила, что ни один из жильцов дома ветеранов не захотел переезжать в государственный пансионат для престарелых. «Специализированное жилье позволяет избежать психологической травмы у пожилых людей. Они не готовы расстаться с независимостью и перейти на полное казенное обеспечение. Им важно, что они могут свободно выходить на улицу», – отметила чиновница.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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