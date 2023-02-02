Бюджетников Екатеринбурга призвали покупать монету за 5 тысяч

Работников бюджетных учреждений в Екатеринбурге призывают покупать памятные монеты к 300-летию Екатеринбурга. Одна штука стоит 5 тысяч рублей. «Звучит как издевка. У меня зарплата 40 тысяч. Одну восьмую мне надо отдать за монету? Хорошее предложение», – говорит работник одной из муниципальных организаций.

Про аналогичные предложения от руководства рассказывают и сотрудники других учреждений. Впрочем, это только предложение – покупать монеты не требуют ни в приказном, ни в добровольно-принудительном, ни в каком-либо еще порядке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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