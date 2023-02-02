Жители Екатеринбурга пожаловались на смог

В Екатеринбурге сегодня появился неприятный запах в воздухе, он особенно ощущается в центре, а за городом заметна дымка. Предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях нет.

Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко отметила, что никаких особых погодных условий для смога сейчас нет. При этом начало февраля в целом будет таким же, как сегодняшний день: ночью и рано утром будет ощутимо морозно, в ближайшие дни даже морознее, чем сегодня, однако днем будет пригревать солнце. До конца этой недели днем будет до -4…-6 градусов, ветер слабый, неустойчивый.

Екатеринбург, Марина Иванова

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