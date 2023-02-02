Депутаты медфракции с пирогами навестили раненых солдат в госпитале

Депутаты медицинской фракции в городской думе привезли в 354-й окружной военный клинический госпиталь ЦВО специальные смеси для тяжелобольных солдат и медицинское оборудование. Также народные избранники передали раненым пироги.

Председатель медицинской фракции Алексей Вихарев уже в третий раз побывал в военном госпитале, поэтому при закупке ориентировался на пожелания медиков. Депутаты привезли специальное питание для тяжелобольных солдат, шесть лабораторных счётчиков, медицинский микроскоп. Всё это позволит врачам в более короткие сроки проводить исследования крови, а также индивидуально подходить к организации питания пациентов.

«Нашим парням, как и врачам важно чувствовать нашу поддержку. Неважно на передовой они или проходят лечение в госпитале. Мы, депутаты медфракции, делаем всё, что в наших силах, чтобы у бойцов и медиков было всё самое необходимое. Это и боевой дух поднимает, и общее позитивное настроение создаёт», – рассказал глава медицинской фракции Алексей Вихарев.

Депутаты пообщались с врачами госпиталя, а также прошлись по отделениям, где познакомились с бойцами. Узнали у них о самочувствии, как обстоят дела на передовой.

Уже по традиции депутаты привезли для солдат в госпитале 14 килограммов пирогов. Такое угощение бойцов радует, так как напоминает о доме.

Напомним, в прошлый раз председатель медфракции навещал солдат в госпитале в ноябре. Помимо пирогов, он передал ребятам боксы для хранения пищи, несколько профессиональных машинок для стрижки. От жителей для раненых доставил коробку постельного белья, бинты и антисептики.

Екатеринбург, Елена Васильева

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