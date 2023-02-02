Кредитный портфель крупного бизнеса за год вырос на треть из-за отсутствия займов на Западе

По итогам 2022 года банковский сектор отметил рост кредитования юрлиц и малого и среднего предпринимательства. Крупный бизнес в условиях закрытых внешних рынков вынужден был искать заемные средства внутри России, поэтому здесь увеличение общего портфеля наиболее значительно – на 33% до 1,4 триллиона рублей.

«Пожалуй, наиболее позитивный итог 2022 года для банковского сектора в том, что второй раз за всю историю (первый был в пандемию) удалось не допустить снижения кредитования. В большинстве сегментов показатели выросли, – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин. – В корпоративном секторе объем кредитов юрлицам в Свердловской области за 11 месяцев 2022 года вырос на 25% и превысил 1,2 триллиона рублей, портфель вырос на 33% и достиг 1,4 триллиона рублей. Повышенный спрос на кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков был обусловлен, в том числе, замещением отсутствия внешних заимствований. Потому что в связи с санкциями внешние рынки стали закрыты для наших заемщиков. Вторая причина – продолжаение финансирование крупных инвестиционных проектов».

Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в 2022 году оказался на уровне предыдущего года: за 11 месяцев он составил 332 миллиарда. Но общий портфель вырос на 31% и достиг 237 миллиардов. По данным Уральского ГУ Банка России, бизнес активно пользовался мерами поддержки, разработанными правительством и Центробанком. В частности, льготными кредитами и реструктуризацией ранее взятых займов.

«В совокупности крупный бизнес получил по программам льготного кредитования и реструктуризации около 417 миллиардов рублей – это 35% от кредитного портфеля. Из общей суммы 100 миллиардов – это новые льготные кредиты, 317 миллиардов – рестуктуризированные старые кредиты, – рассказал Сергей Коровин. – Малый бизнес воспользовался льготной поддержкой на 31,6 миллиарда рублей (13% от портфеля). Из общей суммы 24 миллиарда – это новые кредиты, 8 миллиардов – реструктуризация старых». Кроме того, в 2022 году субъекты малого и среднего бизнеса по закону о льготных каникулах реструктуризировали около 2500 кредитов на 29 миллиардов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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