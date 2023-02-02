На Среднем Урале продолжают дорожать овощи

Свердловскстат обновил данные о магазинных ценах на продукты питания в Свердловской области.

За минувшую неделю свежие огурцы подорожали на 5,4% (226 рублей за килограмм), а свежие помидоры – на 4,8% (172 рубля за килограмм). Также подросли цены на репчатый лук (5,2%), морковь (4,9%), свеклу (3,6%), бананы (3%), яблоки (2,3%).

Цены на остальные продукты за семь дней почти не изменились, а некоторые товары даже немного подешевели. Например, сосиски и сардельки упали в цене на 2% и теперь в среднем стоят 532 рубля за килограмм. Отметим, что по сравнению с предыдущей неделей, рост цен на овощи в регионе замедлился.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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