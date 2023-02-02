В центре Екатеринбурга закрывают от парковки очередную дорогу

Власти Екатеринбурга продолжают сокращать список дорог, на которых можно оставить машину. Парковку запретят на улице Генеральской между Малышева и Ленина, в течение двух месяцев там появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Как пояснили пресс-службе администрации города, причина – жалобы горожан, которые просили увеличить пропускную способность этого участка.

Екатеринбург, Марина Иванова

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