Для выставки на Уралмаше танк застраховали от таинственного исчезновения

В Екатеринбурге застраховали танк Т-34, который выставляется в парке Победы на Уралмаше. Договор подписал музей истории Екатеринбурга. Страхователь указал все риски, включая акты вандализма, хищения, кражи, а также террористические акты при транспортировке, убытки, понесенные вследствие военных рисков, по причине забастовки и другие, в том числе «риски гибели и/или повреждения вследствие страховых случаев, не подтвержденных документально («таинственного исчезновения»).

Страховая компания оценила Танк Победы в 28 миллионов рублей, сумма оплаты по договору – 120 тысяч рублей. Договор будет действовать с 4 февраля этого года по 3 февраля 2024 года.

Танк Т-34, который называют Танком Победы, стоял на Уралмаше до 2018 года, после чего его увезли на реставрацию. В мае 2022 года было решено вернуть машину на место.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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