10 тысяч за коммуналку – это дорого. Или нет? Объясняем, почему пришли такие квитанции

Уральцы удивлены и возмущены размером платежей в квитанциях за январь. Многие отмечают, что плата выросла слишком существенно. И это несмотря на то, что в регионе пересмотрели внезапно подскочившие на 35% тарифы на электроэнергию, и в первых квитанциях 2023 года электричество стоит меньше, чем в декабре прошлого. При всем этом очередное повышение тарифов на другие коммунальные услуги – отопление, газо- и водоснабжение, водоотведение – составило не больше 9,5% и пришлось вовсе не на январь, а как раз на декабрь 2022-го. «Новый День» изучил квитанции нескольких екатеринбуржцев за три года, чтобы понять, почему январь обошелся уральцам так дорого.

Важно заметить, что чаще всего, объясняя резко подросшие счета за коммуналку зимой, специалисты говорят, что во всем виноваты морозы: когда на улице холодно, топить приходится сильнее, а отопление – самая дорогая из всех коммунальных услуг. Сейчас одна гигакалория (обычно этого хватает на отопление средней однушки даже в самые холодные месяцы) стоит от 1850 рублей до 2250 рублей, в зависимости от района Екатеринбурга и от того, какая котельная отапливает дом.

Так, семья из трех человек (двое взрослые и подросток), живущая Академическом в трешке без счетчиков на отопление и не особенно обеспокоенная экономией ресурсов (правда, поставившая диодные лампы вместо накаливания) три года назад заплатила за январь почти 9 тысяч рублей, из этой суммы больше трети пришлось на отопление. В этом году январь обошелся им уже в 10 тысяч рублей, а вот плата за отопление осталась почти такой же. Притом что январь 2023 года был значительно теплее января 2021-го.

Декабрь 2020 г.: 7727 рублей, из них отопление 3008 рублей (1,906Гкал)

Январь 2021 г.: 8949 рублей, из них отопление 3810 рублей (2,414 Гкал)

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Декабрь 2021 г.: 7402 рубля, из них отопление 2695 рублей (1,635Гкал)

Январь 2022 г.: 8812 рублей, из них отопление 3396 рублей (2,06 Гкал)

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Декабрь 2022 г.: 9346 рублей, из них отопление 3536 рублей (1,913 Гкал)

Январь 2023 г.: 10 010 рублей, из них отопление 3785 рублей (2,04 Гкал)

Иной расклад по платежкам у пенсионерки, которая тоже живет в Академическом, но в однокомнатной квартире, и бережет ресурсы. У нее, напротив, за последние три года нынешний январь оказался самым дешевым – она заплатила примерно на 400 рублей меньше, чем в январе 2021-го.

Декабрь 2020 г.: 5012 рублей, из них отопление 2530 рублей (1,603 Гкал)

Январь 2021 г.: 5798 рублей, из них отопление 3239 рублей (2,025 Гкал)

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Декабрь 2021 г.: 4572 рублей, из них отопление 2065 рублей (1,253 Гкал)

Январь 2022 г.: 5163 рублей, из них отопление 2672 рублей (1,621 Гкал)

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Декабрь 2022 г.: 5610 рублей, из них отопление 2876 рублей (1,556 Гкал)

Январь 2023 г.: 5724 рублей, из них отопление 2898 рублей (1,567 Гкал)

И еще в одной семье, которая состоит трех человек – двое взрослых и один ребенок, формула «холоднее зима – больше платеж» не сработала. Теплый январь 2023 года оказался именно в части отопления дешевле почти на 600 рублей, однако в целом квитанция «потяжелела» больше чем на 2 тысячи рублей.

Декабрь 2020 г.: 4309 рублей, из них отопление 1739 рублей (1,102 Гкал)

Январь 2021 г.: 4875 рублей, из них отопление 1471 (0,923 Гкал)

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Декабрь 2021 г.: 4970 рублей, из них отопление 1020 рублей (0,619 Гкал)

Январь 2022 г.: 4560 рублей, из них отопление 1297 рублей (0,787 Гкал)

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Декабрь 2022 г.: 6624 рублей, из них отопление 2131 рублей (1,15303 Гкал)

Январь 2023 г.: 6935 рублей, из них отопление 2000 рублей (1,082 Гкал)

Добавим, что по сравнению с декабрьскими счета за январь всегда больше – это связано с особенностями расчетов. Чтобы закрыть год, обслуживающие организации выставляют квитанции за декабрь в конце этого же месяца, как правило, 25-27 числа, а не в начале следующего. Таким образом, в платежках отражаются показания счетчиков за неполный месяц, как правило, за 17-20 дней. Соответственно, в квитанциях за январь отражается не 30 дней потребления, а больше, к ним приплюсовывают «недостающие» декабрьские дни, получается, это показания счетчиков за 40 и более дней.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

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