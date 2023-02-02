Коммунальщики объяснили, почему январь дороже декабря

Счета за жилищно-коммунальные услуги в январе практически всегда больше, чем в декабре, и этому есть простое объяснение. Об этом «Новому Дню» рассказали в одной из управляющих компаний Екатеринбурга.

Поскольку квитанции за декабрь выставляются в том же месяце, как правило, 25-27 числа, то в них отражаются показания приборов учета не за полный месяц, а примерно за 20 дней. Соответственно, оставшееся декабрьское потребление ресурсов – воды, электричества, тепла, газа – «зашивают» в квитанцию за январь, то есть, оплачивая январские счета, потребители платят не за 31 день, а примерно за 40.

«В этом году еще получилось так, что конец декабря получился морозным, как и начало января, это тоже повлияло на размер платы, так как отопление – один из самых дорогих параметров. Поэтому разница между квитанциями в декабре и в январе у многих получилась такая большая», – пояснили агентству в УК.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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