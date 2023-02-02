В УрФУ школьников научат программировать ботов для онлайн-игр

Школьники – участники проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном» в этом году смогут не только протестировать студенческую жизнь, посетить пары и пожить в общежитии, но и научиться программировать ботов для онлайн-игр.

Такую возможность предоставят тем участникам, которые хотят связать свою жизнь с IT. Трек «ФИИТ x Контур» реализуется направлением «Фундаментальная информатика и информационные технологии» УрФУ и компанией-разработчиком сервисов для бизнеса «Контур». Программа займет два дня.

«В треке будут встречи со студентами, мастер-классы от преподавателей, день воркшопа по программированию ботов для игр (воркшоп сделан на основе одного из курсов ФИИТ). За два дня участники смогут со всех сторон посмотреть на ФИИТ и получить ответы на вопросы о направлении», – рассказали в пресс-службе УрФУ.

После трека нужно будет сдать экзамен. Те, кто справятся с заданиями, получат 3 дополнительных балла к ЕГЭ при поступлении в УрФУ.

В треке смогут поучаствовать 20 человек. Отбор проходит в два этапа: первый – тест и творческий конкурс для всех участников «Тест-драйва», второй – контест по Python.

«Чтобы освоить профессию программиста так, чтобы устроиться на работу, нужно несколько лет интенсивной практики. Есть абитуриенты, которые уже к первому курсу успевают набрать эту практику. Как правило, они это делают не столько за счет школы, сколько за счет допобразования и самообразования. Но есть и студенты, которые приходят на первый курс с начальными знаниями и получают нужное количество практики уже в университете. Мы на ФИИТ готовы работать и с теми, и с другими абитуриентами. Самое важное для абитуриента – чтобы нравилось разбираться с языками программирования, технологиями и выдумывать ИТ-решения. Без удовольствия этот путь будет пройти сложно. Цель «Тест-драйва» как раз в том, чтобы дать почувствовать, как будет проходить обучение, и понять, нравится это или нет», – отметили в «Контуре».

Регистрация для участия в проекте продлится до 10 февраля. До этого же числа надо пройти тестирование по одному из пяти направлений: «Математика и информатика», «Инженерные науки» и «Естественные науки», «Экономика и управление», «Социальные и гуманитарные науки».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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