В Свердловской области ЗОЖ ведут 7% населения. Это выше, чем в среднем по УрФО

Свердловская область опередила Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области по числу людей, ведущих здоровый образ жизни.

Как сообщили в ДИПе, доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, – это унифицированный показатель, продиктованный задачами нацпроекта «Демография». При расчете учитываются пять критериев: полный отказ от табакокурения; потребление не менее 400 грамм овощей и фруктов ежедневно; адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной либо 75 минут интенсивной нагрузки в неделю); употребление не более 5 грамм соли в сутки; а также употребление алкоголя не более 168 грамм чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 грамм – для женщин.

По этому показателю в целом по России доля людей, которые ведут здоровый образ жизни, составляет 7,2%. В Свердловской области цифра по итогам 2022 года достигла 7%. «Благодаря совместным усилиям регионального правительства и местной власти регион сделал рывок вперед, сместил с ведущих мест в годовом рейтинге соседние территории – Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области и вышел на лидирующие позиции по УрФО, где средний уровень приверженцев ЗОЖ равен 6,2%», – сообщает ДИП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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