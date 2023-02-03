Нижний Тагил стал столицей «Тотального диктанта»

Нижний Тагил победил в пользовательском голосовании по выбору столицы акции «Тотальный диктант». Соперниками уральского города были Калининград, Мурманск и Омск.

В победившем городе на главной площадке проекта текст прочитает Василий Авченко, автор текста «Тотального диктанта― 2023», а из специально организованной студии пройдет часть онлайн-марафона. Также в главном городе акции состоится ежегодный Фестиваль грамотности», – сообщили в пресс-службе проекта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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