Роспотребнадзор поставил точку в споре тех, кому дует и кому душно

Снижение работоспособности, чувство разбитости по утрам, головная боль, частые простуды и обострение хронических болезней могут быть последствием постоянно закрытых окон в помещении, где не проветривают.

В Роспотребнадзоре рассказали, зачем проветривать помещения зимой и как правильно это делать.

⁃ Чтобы быстро проветрить квартиру зимой, достаточно полностью открыть окно на 5 -10 минут;

⁃ «щелевое» проветривание, когда окно приоткрыто совсем чуть-чуть, не всегда обеспечивает полноценный воздухообмен, зимой такой способ быстрее выхолодит помещение, так и не дав нужного притока свежего воздуха;

⁃ проветривать помещение необходимо как можно чаще, но не реже 2-3 раз в день и обязательно перед сном;

⁃ если из близких кто-то болеет, то частоту проветривания необходимо увеличить.

Санврачи также напомнили, что в жилых помещениях должно быть 18-24 °C, причем оптимальной для нашего организма является температура 20-22°.

Екатеринбург, Марина Иванова

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