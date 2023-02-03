Екатеринбургская боксерская компания стала лучшей в России

RCC Boxing Promotions была признана лучшей промоутерской компанией России по итогам 2021-2022 годов, сообщает пресс-служба организации. Престижную награду из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил Евгений Звездников на третьем Всероссийскиом боксерском форуме, который проводит Федерация бокса России.

RCC Boxing Promotions была основана в 2016 году по инициативе Игоря Алтушкина. За последние два года компания провела десятки профессиональных турниров, которые приковывали внимание всего спортивного мира, в том числе – бои Дмитрия Бивола и Хорхе Линареса в России.

Екатеринбург, Елена Сычева

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