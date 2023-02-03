В Екатеринбурге выставят хоккейный Кубок Гагарина

В Екатеринбурге 4 февраля выставят главный трофей российского хоккея – Кубок Гагарина. Его покажут в торговом центре Veer Mall с 14:00 до 19:00. Все желающие могут сфотографироваться с кубком, а также принять участие в розыгрыше призов. Турне Кубка Гагарина по Уралу и Сибири организует компания «Ростелеком», которая является телекоммуникационным партнером Континентальной хоккейной лиги.

«Легендарный трофей передвигается по стране с особым почетом: в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении и в сопровождении ФГУП «Главный центр специальной связи». Перевозка производится на автомобиле с пневмоподвеской и вооруженной охраной, а переносят его минимум два человека исключительно в перчатках. Кубок изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей», – рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, за Кубок Гагарина сражается екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист». Высшим достижением уральской команды в чемпионате КХЛ был выход в 1/4 финала плей-офф в сезоне 2018/2019.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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