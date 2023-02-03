Скорая не смогла проехать в реанимацию из-за брошенного у шлагбаума автомобиля (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле автомобилист перегородил въезд на территорию больницы, из-за чего бригада медиков не могла доставить пациента в реанимацию.

Автохам перегородил проезд скорой

Инцидент произошел утром 1 февраля. Водитель Renault подъехал к КПП медгородка. Он относил на станцию каике-то документы. Охрана не пустила гражданина на территорию на автомобиле, потому он бросил иномарку у шлагбаума, пишут журналисты ИА «Все новости».

Пока водителя не было, приехала машина скорой помощи с пациентом в тяжелом состоянии. Медики собрались доставать носилки, чтобы нести пациента на руках, но к этому времени пришел водитель Renault. Его не было 20 минут.

«Это больничный проезд. Препятствие движению спецавтотранспорта является нарушением законодательства, тем более умышленные препятствия. Когда на территорию больничного городка едет скорая помощь, она всегда везет пациента и всегда это экстренный пациент, нуждающийся в неотложной медицинской помощи. Это не плановая госпитализация, и умышленно преграждать движения скорой помощи – по сути, это преступление», – заявил ИА «Все новости» Константин Аникин, главный врач горбольницы № 4.

К месту инцидента приехали сотрудники ГИБДД. Они оштрафовали водителя на 2 тысячи рублей за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств.

Нижний Тагил, Владислав Тринько

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