Под Екатеринбургом найдена новая нелегальная свалка (ФОТО)

Недалеко от Екатеринбурга экоактивисты обнаружили нелегальный мусорный полигон. Он расположен у поселка Нагорного, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского отделения Российского экологического общества. На свалку экологистам пожаловались местные жители.

В ходе рейда выяснилось, что на полигон возят мусор большими грузовыми машинами, отходы трамбует спецтехника. При этом земельный участок, на котором находится свалка, был сдан в аренду под сельскохозяйственные угодья. Первоначально там был карьер, который арендаторы должны были рекультивировать и использовать по назначению.

«Сотрудники полигона пояснили, что договорились с местными властями на приемку строительных отходов, но в реестре объектов, где такая деятельность разрешена, этого полигона нет», – пояснил заместитель председателя Свердловского РЭО Антон Черноголов.

В настоящий момент проверку по поводу деятельности свалки проводят природоохранная прокуратура, Россельхознадзор, а управление Росреестра по Свердловской области выдало собственнику участка предостережение о недопустимости нарушений земельного законодательства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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