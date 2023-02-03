Укравший беспроводные наушники бомж попался благодаря геолокации

В Екатеринбурге задержали 43-летнего бомжа, который похитил из хостела на улице Лермонтова ценные вещи, в том числе беспроводные наушники. Найти злоумышленника удалось благодаря тому, что гарнитура была подключена к приложению с геолокацией.

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, кража была совершена 31 января. Неизвестный влез в номер хостела через окно и унес сумки, принадлежащие двум студентам 18 и 19 лет. В сумках были документы, банковские карты, золотые украшения и беспроводные наушники. Студенты, обнаружив пропажу, обратились к администратору гостиницы, которая нажала тревожную кнопку вызова вневедомственной охраны.

Один из пострадавших рассказал прибывшим росгвардейцам, что гарнитура подключена к приложению-локатору, позволяющему ее отследить. Гвардейцы посадили студента в патрульный автомобиль и вместе с ним отправились на поиски. В это время на телефон потерпевшего пришло уведомление о списании денежных средств в одной их торговых точек. По записям с видеокамер гвардейцы установили подозреваемого. Вскоре он был задержан на улице Шевченко, при нем нашли часть похищенных вещей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сыщики выяснили, что наушники мужчине передал его приятель, ранее судимый бомж. Подозреваемого задержали и поместили под стражу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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