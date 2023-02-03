В иномарке жителя Асбеста нашли почти 11 кг наркотика

В Асбесте за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере будут судить 35-летнего местного жителя. По версии следствия, обвиняемый купил у неизвестного лица с целью перепродажи 10,9 кг мефедрона, расфасованного в пять полимерных вакуумных упаковок. Наркотик он возил в своей машине «Infiniti FX-37», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

23 октября 2022 года мужчина приехал в кафе в п.г.т. Пышма и подготовил порцию наркотика к продаже, завернув ее в клочок газеты. Довести дело до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. В салоне автомобиля полицейские нашли мефедрон общей массой свыше 10,9 кг. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Асбест, Елена Владимирова

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