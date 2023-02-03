В Первоуральске водители перегородили дорогу, чтобы подраться (ВИДЕО)

В Первоуральске произошла драка прямо на проезжей части. Инцидент случился сегодня утром на улице Ватутина. Один автомобилист выезжал с парковки, не предоставив преимущество автомобилю, который ехал по дороге, а затем выехал на полосу, на которую перестроился водитель.

Драка водителей на проезжей части

Недовольный такими манипуляцими мужчина пошел на обгон и перегородил дорогу. Судя по кадрам с камеры, перепалка переросла в драку. «В дежурную часть ОМВД России по городу Первоуральску поступило сообщение о ДТП на перекрёстке улиц Ватутина – Советская. На месте сотрудниками Госавтоинспекции было зафиксировано повреждение автомобиля. Потерпевшим написано заявление по данному факту. В настоящее время в рамках действующего законодательства проводится проверка», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ОМВД по Первоуральску.

Видео – сервис «Интерра Онлайн»

Первоуральск, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»