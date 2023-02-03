В Екатеринбурге начнутся снегопады со следующей недели

С начала следующей недели в Екатеринбурге сухую и солнечную погоду сменит снежная. С понедельника осадки ожидаются каждый день как минимум до четверга включительно, сообщает Гидрометцентр России. Также станет немного холоднее – днем до -8…-10 °C, по ночам до -15…-17 градусов.

Отметим, по данным свердловского Управления по гидрометеорологии, в январе в Екатеринбурге выпало только 63% от месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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