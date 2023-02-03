Смог на Среднем Урале задержится до 7 февраля

В Екатеринбурге сегодня с утра смог – над городом висит дымка, а в воздухе чувствуется неприятный запах.

Синоптики Уралгидрометцентра объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Из-за отсутствия ветра в атмосфере скапливаются вредные примеси. Объявляются НМУ первой степени опасности. Предупреждение вводится с 20 часов 3 февраля и продлится до 20 часов 7 февраля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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