Якушев: «Наша экономика не провалилась и никуда не упала»

По итогам 2022 года экономика регионов Уральского федерального округа справилась со стоящими перед ней вызовами, несмотря на трудности.

Об этом заявил сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев на встрече с уральскими сенаторами и депутатами Госдумы. «Наша экономика не провалилась и никуда не упала. Это, наверное, одна из главных вещей, которую на данный момент можно констатировать. Есть определенные сигналы, и на них нужно оперативно реагировать, принимать решения, которые позволят нам и в текущем году сохранить устойчивость ведущих отраслей производства», – цитирует Якушева пресс-центр полпредства.

Также Владимир Якушев подчеркнул, что в условиях санкционного воздействия очень важно выстроить взаимодействие с региональными и муниципальными властями для оперативного выявления проблем и их решения на законодательном уровне.

«Задача региональных органов власти, депутатов разного уровня – обеспечить выполнение всех социальных обязательств. Ни в коем случае не должно пострадать население. И важно сделать все возможное, чтобы бизнес развивался. Нужно максимально сократить все бюрократические препоны и барьеры. Это позволит обеспечивать стабильность социально-экономического развития регионов нашего федерального округа», – отметил полпред.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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