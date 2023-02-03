Рок-вечеринка «Автомобилиста»: живая музыка, косухи и драматичный хоккей (ФОТО)

В Екатеринбурге в необычной атмосфере прошел хоккейный матч между «Автомобилистом» и «Трактором» в рамках чемпионата КХЛ. Игру посвятили уральскому року, и трибуны КРК «Уралец» были заполнены до отказа. Екатеринбургские хоккеисты вышли на лед в тематической «музыкальной» форме, а тренерский штаб команды примерил на себя рокерские косухи. В перерывах болельщики на арене увидели живое выступление Вадима Самойлова, который исполнил главные хиты «Агаты Кристи».

Победу в уральском дерби на этот раз одержал челябинский «Трактор». Первый период прошел без голов, но во второй двадцатиминутке гости за короткий промежуток времени смогли дважды поразить ворота Игоря Бобкова. В составе челябинцев отличились Петр Хохряков и Максим Шабанов. «Автомобилист» ответил прекрасным розыгрышем большинства. Стефан Да Коста скинул шайбу в центр, откуда Сергей Широков в касание бросил по воротам «Трактора», шайба срикошетила от штанги, и Кертис Волк закатил ее за линию. Счет на табло стал 1:2 в пользу гостей. Все попытки «Автомобилиста» переломить ход игры не увенчались успехом, не помог даже рискованный штурм ворот соперника в последние минуты матча.



«Сегодня была потрясающая обстановка на арене, полный дворец спорта, праздник. Очень неприятно проигрывать в такие минуты. Мы пропустили два гола от рикошета и контратаки. Вроде нанесли 40 бросков, но не было закрывания вратаря, черновой работы, хотя добавили в третьем периоде в агрессии, но гола не хватило. Когда были броски от защитников, не было игрока на подставлении, не было точного броска с пятака», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин, непривычно смотревшийся в кожаной куртке на пресс-конференции. По его словам, долго уговаривать тренеров команды переодеться в непривычный стиль не пришлось. Все хотели поддержать праздничную атмосферу.

Победа позволила «Трактору» уйти с последнего места в Восточной конференции, «Автомобилист» же по-прежнему удерживает третью строчку. Следующий домашний матч екатеринбуржцы проведут 7 февраля против подмосковного «Витязя».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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