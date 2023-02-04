Трамвай зажал коляску ребенка-инвалида. Мальчик выпал на землю (ФОТО)

В Екатеринбурге трамвайными двери зажало коляску ребенка, мальчика госпитализировали с травмами лица.

ЧП произошло накануне около около 15:50 напротив дома № 29/1 на ул. Машиностроителей. Трамваем 23 маршрута управлял стажер под присмотром опытного вагоновожатого. Но они не уследили за дверями – стажер закрыл двери второго вагона третьей двери, зажав детскую коляску, в которой был 9-летний мальчик. трамвай протащил коляску более 30 метров, ребенок из нее выпал.

«Как пояснила сотрудникам полиции мать ребенка, они возвращались с сыном с Медицинского центра «Берег надежды», доехали до конечной остановки «Машиностроителей», она выносила коляску с ребенком из трамвая и в этот момент дверь закрылась и трамвай начал движение, коляска перевернулась и ребенок упал на землю. В результате 9 летний мальчик получил травму лица», – прокомментировали в ГИБДД Екатеринбурга.

Уточняется, что стажер управлял трамваем 14-й день, по его словам, он смотрел по зеркалам, но ребенка не заметил, остановился, когда услышал крики женщины. По факту ДТП началось дознание.

Екатеринбург, Марина Иванова

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