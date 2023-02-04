В Екатеринбурге встретили главный трофей российского хоккея

В Екатеринбурге встретили Кубок Гагарина – главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Кубок КХЛ изготовлен из серебра, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с обратной стороны изображен хоккеист (по легенде, это Всеволод Бобров). По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. На днище кубка изображена эмблема КХЛ.

На ледовой арене в честь прибытия Кубка прошел товарищеский матч сборных УГМК и «Ростелекома». Приветствовать игроков и поболеть за них пришли замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин, депутат Законодательного собрания Свердловской области начальник управления общественных связей УГМК Алексей Свалов и болельщики – коллеги и друзья хоккеистов.

«Каждое прибытие в регион Кубка КХЛ – это огромное событие: хоккей очень популярен у нас в регионе, – подчеркнул Дмитрий Ионин. – Сегодня непрофессиональный, любительский спорт в Свердловской области активно развивается, в этом большую роль играют крупные компании, такие, как «Ростелеком» и УГМК. Множество ребят на местах получили возможность развивать свои спортивные навыки на льду, этот вид спорта становится более доступным. За последние несколько лет юношеский хоккей вышел на совершенно новый уровень». Алексей Свалов добавил: «Занятия любительским спортом – хоккеем, борьбой, футболом, – не только положительно влияют на здоровье, но и вырабатывают у человека командное чувство, учат распределять роли, сплачивают коллектив, что очень важно, в том числе, и на производстве».

Товарищеская игра длилась два, а не три периода, как матч профессионалов. Борьба была напряженной, но лучшей – со счетом 6:3 – стала сборная УГМК. А лучшим игроком по итогам матча признали хоккеиста команды УГМК Александра Мельникова. Металлурги также отметили вклад в победу вратаря Константина Морозова, присвоив ему титул самого ценного игрока по версии команды и вручив символический переходящий приз – каску.

Екатеринбург, Марина Иванова

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